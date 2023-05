Il Titano si mobilita per la Romagna: il gruppo di volontari San Marino per Norcia lancia una raccolta

La solidarietà alla Romagna duramente colpita dal maltempo è subito scattata da parte dei cittadini di San Marino. Dopo che ieri la Croce Rossa Sammarinese ha lanciato la sua raccolta fondi, oggi è il gruppo di volontari San Marino per Norcia che ha attivato una raccolta alimentare in accordo con il Comune di Cesena. Per gli alluvionati si richiedono: prodotti igiene personale, generi alimentari di prima necessità, mangime per animali, intimo uomo, intimo bambini, scarpe, pellicola alimentare, fogli, giochi per bambini. I punti di raccolta sono a Dogana presso l’azienda IAM SRL via Fondo Ausa 16 oppure Sushi Corner in via cà dei lunghi 193. La chiusura raccolta sarà venerdì 19 maggio per consegnare direttamente sabato mattina.