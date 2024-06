Il Tour che unisce: bandiere da tutta Europa a San Marino

Esplode l'emozione quando il giallo del tour de France arriva tra la gente e sulle strade di San Marino. In tanti hanno sfidato l'afa e il caldo e si sono conquistati un posto in prima fila lungo le transenne, fin dal mattino. Ad attender ela carovana C'erano anche i Capitani Reggenti, che hanno raggiunto l'hospitality del Tour de France allestito in Città Il ciclismo che unisce, tra le gente, nella fatica e sulla strada, il legame tra atleti di nazionalità diverse che si riflette nel supporto di chi ha atteso per ore, l'entusiasmo che esplode per dare sprint e incoraggiamento , che una volta arrivati sulla cima del monte Titano scendere a Rimini è una passeggiata. E' la tappa più dura della storia: da Firenze a Rimini, 206 km, 3600 mt dislivello Un'occasione da non perdere Nella sede della protezione civile a Borgo Maggiore, allestito il centro operativo sammarinese, un presidio interforze attivo fin dalla prima mattina. Per San Marino è la prima volta del tour, ed è già storia. E festa, nonostante tutti i divieti e le deviazioni al traffico, di cui per una volta nessuno si è lamentato. Anche perché, è stata una bella vetrina. “Siamo saliti a San Marino per seguire il tour ed abbiamo conosciuto un posto splendido, incantevole- ci dicono appassionati delle due ruote che arrivano dalla Germania - ci torneremo sicuramente”. Nel video le interviste.