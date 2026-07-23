Il Treno Bianco Azzurro pronto per il primo viaggio in notturna dopo oltre 82 anni

Il "Treno Bianco Azzurro" torna a viaggiare in notturna dopo oltre 82 anni. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Treno Bianco Azzurro in occasione dell'evento "Giovedì in Centro", rievoca simbolicamente l'ultimo viaggio notturno effettuato dalla storica ferrovia Rimini-San Marino prima della sospensione del servizio durante la Seconda guerra mondiale.

Come ricorda l'associazione, la notte tra l'11 e il 12 luglio 1944 il convoglio compì infatti la sua ultima corsa, partendo dal casello della Colonnella, allora capolinea provvisorio della linea poiché la stazione di Rimini in viale Pascoli non era agibile, e raggiungendo la stazione di Serravalle, in località galleria Ca' Vir.

Questa sera, a distanza di oltre otto decenni, il treno tornerà a percorrere il tratto di ferrovia recentemente ripristinato con una serie di corse serali. La prima partenza è fissata alle 20.30, seguita da viaggi ogni trenta minuti alle 21:00, 21:30, 22:00 e 22:30. L'Associazione Treno Bianco Azzurro invita i partecipanti a presentarsi almeno 10-15 minuti prima dell'orario di partenza per consentire le operazioni di imbarco.

L'iniziativa si inserisce nel programma di "Giovedì in Centro", la nuova rassegna estiva che accompagnerà cittadini e visitatori anche nelle serate del 30 luglio e del 6, 13 e 27 agosto. L'iniziativa, promossa dalla Segreteria di Stato per il Turismo, con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo e le associazioni di categoria USC, USOT, UNAS e OSLA, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il Centro Storico nelle ore serali, offrendo un’esperienza capace di unire shopping, spettacolo, cultura e accoglienza.







