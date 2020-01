TRECCANI Il triangolo USA-Iran-Iraq nell'approfondimento di Michele Chiaruzzi

Sulla Treccani torna l'approfondimento di Michele Chiaruzzi sulla politica del rischio calcolato nel triangolo USA-Iran-Iraq. L'articolo presenta un analisi del conflitto partendo dalle origini fino alle recenti azioni che hanno seguito l'assassinio di Qasem Soleimani.

L’assassinio di Qasem Soleimani rappresenta, per Chiaruzzi, una "nuova fase, poco sorprendente, della lunga guerra d’Iraq" con in palio il controllo del governo del territorio, annientato nel 2003. Da parte dell'Iran, spiega il sammarinese, c'è in palio la sopravvivenza dato che il ritiro degli Stati Uniti e degli alleati consoliderebbe il dominio locale del territorio. Chiaruzzi giudica comunque le azioni di guerra dell'Iran effettuate finora "necessariamente controllate, commisurate alla soverchiante potenza di Stati Uniti e alleati contro la quale nessuno scontro effettivo è possibile". L'obiettivo di Teheran era dimostrare, scrive, "di poter far fronte alla deterrenza americana, alla politica di «massima pressione» e alle minacce del comandante in capo attuale". Un commento anche all'azione di Trump che giudica "priva di qualsiasi spessore strategico" e che ha come concausa distogliere l'opinione pubblica dalle tribolazioni politiche interne dovute alla messa in stato di accusa di impeachment che sta affrontando in America.



