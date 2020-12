Il trust in un libro: Carlo Biagioli lo ha presentato oggi alla Reggenza

Nel servizio l'intervista a Claudio Biagioli

In udienza privata, questa mattina, Carlo Biagioli ha presentato il suo libro alla Reggenza. “A tutto trust”, titolo del breve volume volto a spiegare in modo chiaro cos'è questo strumento. Pubblicato oggi, il testo era già stato scritto 4 anni fa: questo indugio è stato giustificato dalla volontà di meditare e migliorare il più possibile un'opera nata per semplificare un argomento poco comune. Un testo immediato per parlare delle funzionalità del trust, in cui San Marino ha creduto e su cui ha creato una legge. Con il libro la speranza che esso possa avvicinare un pubblico sempre più vasto allo studio di questo argomento.



Nella copertina, su di uno sfondo pieno di dollari statunitensi, si distingue una banconota centrale: è una rivisitazione sammarinese del dollaro americano al cui centro, al posto della raffigurazione del Presidente, è presente l'immagine di Palazzo Pubblico. Mantenendo lo stesso carattere sono state modificate le scritte presenti, facendo riferimento alla Repubblica di San Marino e al tema del libro. Mentre, sulla cornice interna, il valore monetario è stato sostituito dall'icona del trust e dalle iniziali dei sui tre elementi fondamentali: disponente, trustee e beneficiario. Domani avverrà la presentazione del testo alla Segreteria alla Cultura e da giovedì il libro sarà in vendita in tutte le edicole di San Marino.

