SINERGIE Il turismo riparte dal tavolo territoriale con San Marino capofila, due Regioni e 107 Comuni Il Segretario Pedini Amati: "Lo dobbiamo alle future generazioni". Al Kursaal primo incontro con la Sottosegretaria al Turismo Lorenza Bonaccorsi

Partito il primo tavolo territoriale per il turismo, con San Marino capofila di un progetto per una rete di sviluppo, in collaborazione con le due Regioni limitrofe. “Se il Covid ci ha insegnato qualcosa è che i confini non esistono, rilanciamo i nostri territori insieme, lo dobbiamo alle future generazioni”. Le parole del Segretario al Turismo Pedini Amati hanno coinvolto Emilia Romagna e Marche, e finora 107 Comuni per creare una rete che coordini l'offerta turistica, valorizzando le comuni eccellenze di un territorio ricco di opportunità, vacanze, sport e cultura.

Non manca l'appoggio dal governo italiano, la presenza della Sottosegretaria al Turismo Lorenza Bonaccorsi lo dimostra. Risuonano gli inni dei due Stati in una sala Kursaal piena di rappresentanti di amministrazioni comunali, capitani di castello ed esponenti delle strutture di promozione turistica. “La collaborazione è stata già evidente durante l'emergenza – ha detto il Segretario agli Esteri Luca Beccari – ora questa è la nostra scommessa per il futuro, tra mille difficoltà è l'occasione per riprogettare l'offerta ed evolverla”.

Anche in Italia la pandemia ha colpito duramente il settore turistico, ha ricordato la Sottosegretaria Bonaccorsi, che impiega 4 milioni di lavoratori e produce il 13% del Pil, ed oggi rispetto al 2019 ha perso il 50,6% dei flussi, quelli provenienti da fuori Europa. Ma il progetto è innovativo, assicurano i promotori, anche per la scelta di puntare su ambiente e natura come trait d'union attraverso il quale sviluppare percorsi e itinerari.

Nel video le interviste a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo, e a Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretaria con delega al Turismo

