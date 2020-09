Il turismo su auto recupera ad agosto, crollo delle comitive sugli autobus

La comparazione dei dati relativi ai veicoli registrati dal Settore Parcheggi, con conseguente stima delle persone trasportate a San Marino, riflette in sintesi l’impatto del lockdown per la pandemia da Covid-19. A luglio ed agosto ci sono stati 137 mila 423 turisti in meno. Un indicatore di peso è il il numero dei bus: 28 a luglio e 47 ad agosto; nel 2019 erano stati rispettivamente 1047 e 912. “Ci aspettavamo un calo persistente nel tempo- commenta Nicoletta Corbelli, direttore Ufficio Turismo- tutto il mercato “dell'intermediato”, dei viaggi collettivi ha presentato il conto più pesante. Ed anche alla riapertura non è stato possibile aprire un segmento che lavora sulle comitive e lo fa con molti mesi d'anticipo”.

In calo ma con un margine a confronto più ristretto, grazie al significativo recupero avvenuto ad agosto, il turismo su auto, più legato al last minute: 108 mila 395 contro i 124mila147 mezzi sui due mesi dello scorso anno.