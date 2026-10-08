Il valore della vista: parla il paralimpico Cassioli, cieco dalla nascita

L'intervento di Daniele Cassioli

"8 ottobre, giornata mondiale della vista sicuramente una ricorrenza significativa. Fa un po' sorridere che ne parli io, che sono cieco dalla nascita, e che ho una retinite pigmentosa e quindi, diciamo così, gli occhi non mi hanno mai dato una grande mano. Allo stesso tempo, è un bel giorno, intanto, per ricordare a chi vede di apprezzare il senso della vista, senza magari sopravvalutarlo - perché poi, per chi vede, la vista è diventato un senso che è iperstimolato e allora poi si perde il contatto, si perde la capacità di sentire con gli altri sensi. Lo sappiamo ormai da tempo, ce lo dicono anche le neuroscienze: i bambini sono veramente tanto visivi e sono meno capaci di annusare, di toccare, di gustare e, quindi, di usare gli altri sensi.

Allora, è una giornata importante perché ci permette anche di renderci conto che, quando una persona non vede, entrano tante tante fatiche, tante difficoltà. Molte di queste difficoltà vengono appiattite, vengono risolte, vengono gestite grazie al contesto, alle nuove tecnologie e a tutti gli strumenti che nel tempo l'essere umano ha scoperto - penso anche all'alfabeto Braille, che è stato scoperto ormai 150 anni fa e che ancora oggi fa la differenza per chi vuole leggere e scrivere, appunto, senza vedere.

Allo stesso tempo, mi ricordo quanto ancora tanti bambini non vedenti facciano fatica ad avere accesso alla pratica sportiva, quante persone con disabilità visiva facciano grande grande fatica a trovare lavoro e, anche quando lo trovano, sia veramente quasi impossibile esprimersi dentro un contesto lavorativo. Allora, mi piace pensare che chi mi ascolta, chi ci sta ascoltando a vario livello, possa magari darci una mano pensando a chi non vede come, in primis, delle persone, persone alle quali manca un senso molto molto importante, ma che possono comunque dare, portare valore alla società".

Nel video, l'intervento di Daniele Cassioli