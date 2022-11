Il valore di un impegno: cresce l'esercito dei volontari di Protezione Civile a San Marino

Sempre più radicata la cultura di Protezione Civile sul Titano. In evidenza nelle fasi più dure della pandemia, continua tuttora a rappresentare uno dei principali punti di riferimento per la comunità, concentrando l'attività al servizio delle fasce più deboli della popolazione e, come avvenuto ad esempio la scorsa estate, nel frequente avvistamento e segnalazione di incendi boschivi.

40 i partecipanti al nuovo corso base per volontari, 20 dei quali a completamento dell'arruolamento dello scorso anno. Fra loro il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati che ha creduto in prima persona nel progetto investendo tempo e motivazione. 200 in totale i volontari sul territorio.

Formazione di livello per operare in sicurezza e per poter intervenire in scenari emergenziali sia dentro sia fuori territorio, grazie all'integrazione nella rete nazionale italiana ed in stretta collaborazione con il Servizio di Rimini dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Nel video l'intervista a Pietro Falcioni, Responsabile Protezione Civile San Marino.