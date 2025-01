SAN MARINO “Il venditore di Aquiloni”: presentato l'ultimo libro di Davide Forcellini Volume, racconta Forcellini, che vuole essere un inno alla libertà

Continua il viaggio nel mondo della scrittura di Davide Forcellini, ricercatore ed ingegnere sismico, appassionato di filosofia, con la pubblicazione del suo ultimo libro "Il venditore di Aquiloni". Quest'ultimo volume, dallo stesso autore definito un inno alla libertà, vuole aiutare a raggiungere una nuova consapevolezza di se stessi.

"L'aquilone rappresenta il modo in cui ognuno di noi deve cercare di liberarsi dal venditore - racconta Forcellini - in modo equilibrato senza creare scossone, ma sapendo e acquisendo una consapevolezza nuova di se stessi". Quarto volume ed è già in programma un quinto: “Mi piace – aggiunge Forcellini – poter comunicare quello che cerco di imparare nella vita”.

Nel servizio l'intervista a Davide Forcellini (Autore)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: