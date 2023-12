METEO Il vento sferza San Marino, fino a 136km/h. Danni a Valdragone, allagato centro uffici Il capo della Protezione civile San Marino comunica la forza delle raffiche. 122 km/h a Serravalle; 136 km/h alla stazione radioamatori e 130km/h dall'Arpae

Una notte di intenso lavoro a San Marino come in Italia. Sul Titano allerta rossa per vento forte, diramata dalla Protezione Civile, che pubblica anche le norme di comportamento da seguire per evitare situazioni pericolose. In queste ore infatti le raffiche dovrebbero riprendere in maniera più intensa, dopo aver raggiunto picchi di 140 km/h nella notte, tra San Marino e Marche. A Chiesanuova la centralina ha registrato una sferzata massima di 114 km/h a mezzanotte e mezza. A fine mattinata la Protezione Civile comunicava raffiche che avevano raggiunto i 136 km/h alla stazione radioamatori e 130km/h all'Arpae, 122 km/h a Serravalle.

La sezione antincendio della Polizia Civile ha effettuato almeno 20 interventi per la caduta di piante e rami, soprattutto a Cailungo, al parcheggio 3 di Città e a Serravalle.

Sottomontana chiusa temporaneamente, come altre vie del territorio. Aass al lavoro per sistemare i cavi danneggiati della luce pubblica e delle telecomunicazioni. A subire la ferocia del vento anche edifici pubblici: l'ex Forcellini a Valdragone e la palazzina A1 del centro uffici Tavolucci, dove si è allagato l'ultimo piano dopo la rottura del manto di impermeabilizzazione. Danni anche ad alcune strutture del Natale delle Meraviglie, in centro storico. “Ci stiamo adoperando per mettere tutto in ordine già per i prossimi giorni – fa sapere il segretario al Turismo Pedini Amati –. Nel frattempo abbiamo dovuto annullare le visite alla Fabbrica di cioccolato e spostare gli eventi per bambini all'interno della Galleria Cassa di Risparmio”.

La principale criticità ha riguardato il tendone del Circo di Borgo Maggiore che ha ceduto alle forti raffiche di vento, ferendo i gestori. Stavano finendo di sistemare dopo un evento, quando il tendone è crollato sopra di loro. Inutili i tentativi di ancorarlo. Sul posto è intervenuta la Polizia Civile. Ora i due stanno bene, ma la donna, di 35 anni, ha rimediato 30 giorni di prognosi per una lussazione e piccola frattura alla spalla. Mentre l'uomo di 42 anni se l'è cavata con 5 giorni di prognosi per un trauma alla schiena.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: