IL VALORE DEL SERVIZIO Il Vescovo Beneventi in visita all'AASS: “La cura del bene comune, segno di grande speranza” L'incontro con le maestranze e i dirigenti di un settore che rappresenta il sistema vitale della Repubblica

"Per me una visita importante per conoscere un'istituzione che serve il territorio - afferma Monsignor Domenico Beneventi, Vescovo Diocesi San Marino – Montefeltro - e la promozione soprattutto del bene delle nostre famiglie, della nostra comunità e in un tempo di crisi poter incontrare i volti delle persone che ci garantiscono e ci tutelano veramente in una prospettiva in questo caso di non solo riserva ma anche produzione energetica è sicuramente un segno di grande speranza".

L'importanza del fattore umano e il valore del servizio, in tempi di crisi energetica. Accolto dal Segretario di Stato con delega ai rapporti con l'AASS, Alessandro Bevitori e dai vertici aziendali - il Presidente del Cda Renzo Giardi e il Direttore Marcello Forcellini -, Monsignor Beneventi partecipa così dell'attività di un pilastro essenziale per la vita e lo sviluppo della Repubblica, osservando da vicino l’impegno di quanti garantiscono quotidianamente luce, acqua, gas e infrastrutture primarie. “Una visita – afferma Bevitori - che ci spinge a guardare oltre i numeri e i bilanci. Ci ha fatto veramente molto piacere questa visita di Sua Eccellenza soprattutto ci dà quella vicinanza anche da parte della Diocesi che fa sicuramente piacere".

Un momento fondamentale per tutto il personale e che coincide con un percorso di rinnovamento che l'AASS sta portando avanti con determinazione. “La nostra – precisa Forcellini - è una comunità di professionisti che, prima di tutto, è una comunità di persone al servizio della comunità. Ringraziamo molto per la visita Sua Eccellenza - aggiunge - perché è chiaramente ricca di significato sia per quanto riguarda l'attività dell'Azienda dei Servizi che offre servizi appunto vitali e in quanto tale la visita di Sua Eccellenza è proprio un modo per avvalorare quello che facciamo specialmente in un contesto internazionale che comunque presenta delle grandi difficoltà e il senso di fare comunità sia a livello aziendale che anche a livello diciamo di Stato o comunque a livello internazionale è qualcosa che la presenza del Monsignore per noi è di grande soddisfazione".

Nel video le interviste a Mons. Domenico Beneventi, Vescovo Diocesi San Marino – Montefeltro; Alessandro Bevitori, Segretario di Stato per il Lavoro e i Rapporti con l'AASS; e Marcello Forcellini, Direttore AASS.

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