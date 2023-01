Il vescovo di San Marino ai funerali di Benedetto XVI: "Ho provato grande gratitudine"

Una Roma umida e nebbiosa accoglie i fedeli, fin dalle prime ore del mattino in fila per entrare in piazza San Pietro, superando numerosi controlli di sicurezza, vista la zona rossa che circondava il Vaticano. Tantissimi gli oggetti momentaneamente confiscati, che si potevano recuperare a fine esequie: alcuni bizzarri, come una piastra per capelli. La stampa, assiepata sul braccio di Carlo Magno, può cogliere un imponente colpo d'occhio. Dopo tre giorni di incessante omaggio da parte dei fedeli al papa emerito, è il giorno dell'ultimo saluto: i funerali, solenni ma sobri, proprio come li avrebbe voluti Joseph Ratzinger.

Tante le personalità intervenute, a partire dalle massime autorità italiane, il presidente della Repubblica Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, vari ministri, l'ex capo del governo Mario Draghi, il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Anche i Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta hanno potuto rinnovare a Papa Francesco il loro cordoglio per la scomparsa di Benedetto XVI. Con loro, il consigliere Filippo Tamagnini che lo accolse con S.E. Berti nella storica visita del 2011.

Partecipando alla funzione insieme ad altri prelati, monsignor Turazzi ha riflettuto sull'ultima decade vissuta dal papa emerito. Il rapporto con San Marino si rafforza ulteriormente: la Reggenza tornerà in visita privata da Papa Francesco il prossimo 20 marzo, e il segretario per i Rapporti fra gli Stati della Santa Sede, monsignor Paul Gallagher, sarà l'oratore ufficiale nella prossima cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti il 1 aprile. "Santo subito", è l'appello che parte dai fedeli in piazza: così salutano il papa emerito portato nelle grotte vaticane per la tumulazione.

Nel video l'intervista a Andrea Turazzi, vescovo di San Marino Montefeltro