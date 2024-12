Il Vescovo di San Marino - Montefeltro, Beneventi in visita all'Ospedale di Stato

Nel video le interviste a Mons. Domenico Beneventi, Vescovo di San Marino Montefeltro; Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità e Francesco Bevere, Direttore Generale Iss.

"In prossimità del Natale, con l'apertura del Giubileo, è importante visitare e incontrare tutta la realtà dell'Istituto, - afferma Mons. Domenico Beneventi, Vescovo di San Marino Montefeltro - e soprattutto di augurare che la speranza passa per la prossimità. Una prossimità che diventa sempre di più la possibilità di stare non solo a fianco all'ammalato, ma a fianco a tutti coloro che ridanno speranza ad ognuno che per vari motivi si rivolge a questa struttura".

Accolto dal Segretario di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni e dal Direttore Generale dell'Iss, Francesco Bevere, per il Vescovo Beneventi la prima tappa di questa visita natalizia all'Ospedale di Stato è l'incontro con il Comitato Esecutivo dell'Istituto e i Direttori di Dipartimento: illustrato il nuovo Atto organizzativo, “che mette la persona al centro”.

"È un momento di vicinanza ai pazienti, ai malati, alle loro famiglie, - osserva Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità - proprio per esprimere la speranza anche a tutte le persone che stanno soffrendo e proprio per dimostrare la vicinanza alle persone malate, la persona al centro, che è anche uno degli obiettivi del nostro Istituto per la Sicurezza Sociale, quella dell'umanizzazione delle cure e di porre sempre più attenzione alla persona".

“Un presidio importante, la speranza nasce da questi luoghi” - osserva Mons. Beneventi prima di iniziare il giro nei reparti di degenza: Pediatria/Ostetricia, “dove inizia la vita”, seguito da Oncologia in cui l'umanità si accompagna al senso della dignità personale, quindi Medicina Interna, Chirurgia e Ortopedia, per poi terminare la visita in Geriatria. All'approssimarsi delle festività natalizie, il segno tangibile della vicinanza della Chiesa ai malati e la riconoscenza verso il lavoro svolto dagli operatori sanitari, rivolgendo loro calorosi auguri.

"Una visita graditissima naturalmente ed in linea con tutti i nostri progetti, - assicura Francesco Bevere, Direttore Generale Iss - soprattutto quello dell'umanizzazione delle cure. Più elevata è la capacità tecnico-specialistica dell'ospedale, ma insomma dell'Istituto per la sicurezza sociale, più c'è bisogno di essere vicini ai bisogni delle persone, anche quelli più semplici. Noi stiamo lavorando anche in questo, ne siamo orgogliosi e la presenza di Sua Eccellenza oggi significa anche questo, stare accanto alle persone bisognose, non solo di cure mediche, ma di attenzioni anche umane".

