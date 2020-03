CORONAVIRUS Il Vescovo Mons. Turazzi in preghiera a Valdragone

Mons. Turazzi annuncia che aprirà nel pomeriggio di oggi le porte del Santuario di Valdragone. “Vorrei non mettere in imbarazzo la gendarmeria: entrerò comunque.” - precisa il Vescovo. Non ci saranno ovviamente né cortei né assembramenti, ma Monsignor Turazzi intende implorare l'intercessione di Maria perché cessi questa epidemia e perché sappiamo resistere con responsabilità alle restrizioni necessarie.”Spero che le autorità comprendano il valore di questo gesto che non vuole essere una sfida, ma semplicemente una presa di posizione.” L'intenzione di Turazzi è quella recarsi anche alla Basilica del Santo, nel pomeriggio di domani, per inginocchiarsi davanti alla reliquia del Santo Marino per poi continuare in settimana il pellegrinaggio sui luoghi della spiritualità feretrana.



