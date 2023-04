Il Vescovo Turazzi, in partenza per Arbe, scrive alla Reggenza

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

sono in partenza alla volta di Arbe, sui luoghi che hanno dato i natali al Santo Marino, fondatore della città-stato che porta il suo nome, la Serenissima Repubblica di San Marino. Parte con me una folta rappresentanza della nostra Diocesi (oltre 100 persone). Questo pellegrinaggio è anzitutto un gesto di gratitudine, quasi una restituzione per il dono che Marino, insieme a Leone, ha fatto alle nostre genti portando sui nostri monti la “gioia del Vangelo”. Sono previsti incontri con autorità religiose e civili nei giorni 15 e 16 aprile. Nel momento della partenza è desiderio mio e dei pellegrini che mi accompagnano rivolgere alle Loro Eccellenze un deferente saluto con la rassicurazione di una particolare preghiera al Santo Fondatore per le Loro persone e la loro Reggenza appena iniziata.

+ Andrea Turazzi Vescovo di San Marino-Montefeltro