EVENTI "Il viaggio incredibile": il Polar Express sarà il tema del Natale delle Meraviglie, dal 27 novembre all'8 gennaio Intanto attivato il comitato tecnico per il Treno Bianco Azzurro

Diverse le novità previste per la nuova edizione del Natale delle Meraviglie. E il segretario Pedini Amati le ha già illustrate con entusiasmo alle associazione di categoria: "Il viaggio incredibile del Polar Express - ha spiegato - sarà il tema dell'edizione 2022-2023 del Natale delle Meraviglie, dal 27 novembre all'8 gennaio. In qualche modo questo famoso treno ci fa pensare al nostro Trenino Biancoazzurro. E' un progetto che ha visto l'appoggio dell'Italia con un decreto dedicato che mette sul piatto 2 milioni di euro. Ieri si è riunito per la prima volta il Comitato tecnico e ha nominato presidente l'ingegner Cantamessa.

Ci stiamo impegnano perché questo sogno diventi realtà". Per il Natale delle Meraviglie si pone la questione del risparmio energetico e dell'eventualità di eliminare le luminarie, ma Pedini Amati non cambia idea: “Un Natale senza luci non è Natale”. "Il problema ce lo siamo posto - chiosa Pedini Amati - e quindi siamo andati a verificare nel dettaglio il costo e abbiamo visto che era veramente minimo anche con le nuove tariffe. Così abbiamo deciso di installare le luminarie, ma staremo comunque attenti al risparmio. Magari le accenderemo quando farà buio e le spegneremo subito dopo la mezzanotte".

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario per il Turismo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: