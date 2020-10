COVID 19 Il virologo Pregliasco a Rtv: "In Italia c'è il rischio di un secondo lockdown" "Per la distribuzione del vaccino bisogna attendere la fine del prossimo anno"

Per il virologo Fabrizio Pregliasco c'è il rischio di un secondo lockdown in Italia entro Natale. Lo ha dichiarato in una intervista rilasciata a San Marino Rtv. Proprio oggi intanto la casa farmaceutica Pfizer ha annunciato che prevede di chiedere l'autorizzazione per il suo vaccino anti-Covid, nella terza settimana di novembre. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Entro quanto tempo, in caso di vaccino autorizzato ed efficace, potrà essere distribuito alla popolazione?

“Ci vuole tempo. L'organizzazione, la gestione, necessiterà di almeno sei mesi di tempo e quindi non possiamo che attendere la fine del prossimo anno per averlo davvero a disposizione”

Secondo lei come vivremo il prossimo Natale?

“La situazione a mio avviso va vista in un rischio di un possibile secondo lockdown. Questo dipenderà da azioni che devono essere coordinate a livello italiano, e anche con San Marino, in un'ottica di restringimento dei contatti, limitandolo a quelli essenziali. E cioè: la scuola per i più giovani e il lavoro. E' chiaro che non tutte le filiere del lavoro potranno essere garantite perché i settori di maggior rischio, al momento, temo siano la ristorazione e l'intrattenimento. Settori che dovranno essere ristornati dei danni che subiranno. Danni che sono necessari per garantire la sicurezza dei settori essenziali”.

