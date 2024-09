Il volano della bellezza dei borghi: San Marino partecipa per la prima volta al Festival nazionale in corso in Calabria

La bandiera di San Marino, nella sala centrale di castello Svevo, a Oriolo, in Calabria, diventa il simbolo della caratteristica di questa XVI edizione del Festival Nazionale de “I Borghi più belli d’Italia”. Dell’Associazione che lo organizza San Marino, enclave sovrana, fa parte da pochi mesi, grazie anche all’impegno del popolare giornalista Osvaldo Bevilacqua. Perno dell’intervento del Segretario Pedini Amati: vicinanza, amicizia, collaborazione.

Durante l’evento inaugurale, che ha visto la partecipazione delle istituzioni della Regione Calabria, il Segretario Pedini Amati ha parlato dell’unicità dei borghi, custodi di storia e cultura e scrigni di identità, ed ha invitato a visitare San Marino.

Un’occasione per rinsaldare la sinergia nel nome della bellezza minuta dei borghi, un segmento turistico dai numeri ormai importanti, che mette al centro l’argomento forte per la promozione turistica del futuro, la sostenibilità. Ma anche i servizi. Lo afferma l’assessore regionale alle Attività Produttive Rosario Varì, soddisfatto che sia stata la Calabria la cornice del “battesimo” di San Marino.

Nel video l’intervista a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo ed a Salvatore Varì, assessore regionale Attività Produttive Regione Calabria

