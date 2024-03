EVENTI CULTURALI Il voto femminile e l'importanza delle donne a San Marino: incontro a Roma Iniziativa della Fratellanza Sammarinese con la partecipazione di Valentina Rossi e Meris Monti, che ha parlato della candidatura Unesco "Memoria del Mondo"

Per un pomeriggio la Fratellanza Sammarinese si è trasferita nel cuore di Roma, a Trastevere, ospitata dalla Casa Internazionale delle donne, per un momento di approfondimento sulla storia di San Marino e sul voto femminile, grazie all'instancabile lavoro della presidente Daniela Canti, promotrice dell'iniziativa, che quest'anno ha invitato anche l'omologa di Milano. In rappresentanza delle istituzioni, oltre all'Ambasciatrice di San Marino in Italia Daniela Rotondaro e alla console Marina Emiliani, anche il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti. E' una mostra fotografica, curata dal Centro sammarinese studi storici, con immagini inedite, a spiegare le conquiste portate avanti dalle donne sammarinesi, partite dalla negazione di quello che oggi è un diritto, il voto. La professoressa Meris Monti ha raccontato il progetto condotto dalla commissione Unesco insieme a Italia e Croazia, della candidatura a “Memoria del mondo” del documento più antico sulla vita dei Santi Marino e Leone.

Nel video le interviste a Daniela Canti, presidente Fratellanza Sammarinese di Roma; Giovanna Gasperoni, presidente Comunità Sammarinese di Milano; Stefano Canti, Segretario di Stato al Territorio; Valentina Rossi, insegnante; Meris Monti, presidente Commissione nazionale Unesco

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: