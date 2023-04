Il Web3 è già realtà: per cosa useremo le nuove tecnologie?

Nel servizio le interviste a Davide Ghezzi (Osservatorio Blockchain e Web3 Politecnico di Milano), Alessandro Aglietti (Head of Blockchain in BKN301) e Fabio Andreini (Presidente Associazione Sammarinese Informatica)

È una rivoluzione annunciata quella del Web3: una nuova 'versione' del web che già conosciamo basata, però, su nuove applicazioni. E sulla proprietà di ciò che gli utenti veicolano in Rete. Tramite sistemi decentralizzati – quindi per definizione sicuri – si possono effettuare, ad esempio, transazioni in criptovalute – si pensi al Bitcoin – pagamenti elettronici o usufruire di nuovi servizi. Temi affrontati in un evento di BKN301 con esperti del settore.

Queste tecnologie sono già realtà, quindi il prossimo passaggio previsto sarà la diffusione tra gli utenti. Una della maggiori applicazioni del Web3, al momento, è la gestione delle transazioni. A San Marino BKN ha avviato progetti dedicati a esercenti e operatori del settore finanziario. Una delle chiavi per lo sviluppo di queste tecnologie, sul Titano, sarà l'aggiornamento delle normative, come spiega l'Associazione Sammarinese Informatica.

Nel servizio le interviste a Davide Ghezzi (Osservatorio Blockchain e Web3 Politecnico di Milano), Alessandro Aglietti (Head of Blockchain in BKN301) e Fabio Andreini (Presidente Associazione Sammarinese Informatica)