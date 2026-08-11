Illuminazione votiva nei cimiteri, dal 1° settembre si cambia (e si risparmia)

Addio ai rinnovi annuali e al bonifico ricorrente: dal 1° settembre San Marino semplifica le procedure per l'illuminazione votiva nei cimiteri con il nuovo Regolamento 10 agosto 2026 n.25, presentato oggi dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni. Un pagamento unico di 50 euro per tutta la durata della concessione cimiteriale sostituisce il sistema attuale introdotto nel 2024 che prevedeva una tassa di 16 euro una tantum alla richiesta e un canone annuale di 16 euro. La Segreteria assicura che per le concessioni già esistenti non sono richiesti ulteriori pagamenti.

L'attivazione avviene su richiesta all'Ufficio Stato Civile con il versamento della tariffa unica comprensiva delle spese di allacciamento. Le utenze già attive restano valide fino alla scadenza naturale della concessione senza necessità di nuove domande o costi aggiuntivi. La gestione degli impianti è affidata all'AASLP, mentre i guasti possono essere segnalati ai custodi dei cimiteri. Restano vietati e penalmente rilevanti manomissioni e allacci abusivi.

Il Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi inquadra così la riforma: "Con questo intervento abbiamo voluto dare una risposta concreta a un bisogno di semplificazione che i cittadini manifestavano da tempo. L’illuminazione votiva è un servizio che ha un forte valore simbolico e affettivo, legato alla memoria dei propri cari. Il nuovo regolamento rappresenta un passo avanti verso una Pubblica Amministrazione più vicina alle persone, capace di coniugare efficienza e rispetto per la dimensione spirituale e familiare che questo servizio custodisce.”