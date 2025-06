LAVORO ILO: votata ad ampia maggioranza, con il “sì” convinto del Titano, risoluzione sullo status della Palestina In corso a Ginevra la 113esima Conferenza Internazionale del Lavoro. Le varie delegazioni sono composte da 2 rappresentanti governativi, 1 delle organizzazioni dei lavoratori e 1 di quelle datoriali

“Una giornata storica”, ha dichiarato il responsabile rapporti internazionali CDLS Gianluigi Giardinieri, nel commentare il via libera ad amplissima maggioranza alla risoluzione. Quella per consentire ai rappresentanti del popolo palestinese di partecipare con pari diritti e dignità all'ILO; che ha nella tutela del lavoro, in tutti i suoi aspetti, la propria missione. Complessa – a quanto pare -, in plenaria, la genesi dello scrutinio; con Israele – supportata dagli Stati Uniti – a richiedere la votazione segreta, mentre vari presenti lasciavano l'emiciclo in segno di protesta per la tragica situazione di Gaza. Comunicato oggi l'esito: 386 favorevoli – fra i quali i 4 “sì” della delegazione tripartita del Titano -, 15 contrari, 42 astenuti. Inequivocabile il responso dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro; che ha pure espresso – ieri - una ferma condanna alla giunta militare del Myanmar, accusata di violazioni di diritti fondamentali. Giustizia sociale e diritti umani, del resto, i temi al vaglio dei 187 Paesi membri di questa Agenzia ONU.

Simona Zonzini, CSdL, e Samantha Santagada, USL, rappresenteranno il sindacato sammarinese nella seconda settimana di lavori; lunedì partirà alla volta di Ginevra anche il Segretario Bevitori. Confermata dunque l'assertività, negli organismi multilaterali, della Repubblica; e il tradizionale afflato solidaristico, come testimoniato dall'unanimità raggiunta di recente in Consiglio per un riconoscimento dello Stato di Palestina entro l'anno in corso. La Francia pareva intenzionata a percorrere la stessa strada. Il Ministro agli Esteri Barrot ha invece fatto intendere nelle scorse ore che Parigi non ufficializzerà da sola il riconoscimento; parlando piuttosto della necessità di un coinvolgimento di “tutte le parti in causa”. Una costante, in questa fase, le alchimie comunicative e geopolitiche. Cui fanno da contraltare manifestazioni di empatia per i gazawi sempre più frequenti; attese 50.000 persone, domani, a Roma, al corteo indetto dal centrosinistra. Mentre la Striscia è ormai un inferno in terra; tra fame, spostamenti di massa e continui lutti. Riportata oggi da fonti locali l'uccisione di 16 palestinesi in raid israeliani a Jabalia, Tuffah e Khan Younis.

Tornando al voto sulla Palestina alla Conferenza dell'ILO, soddisfazione è stata espressa anche dalla CSdL; che si sente dunque “pienamente rappresentata dalla delegazione tripartita sammarinese”. “Decisione brillante” - scrive in una nota la Confederazione – quella presa a Ginevra; ma che stride con “la sempre più drammatica situazione” a Gaza. Da qui un appello alla comunità internazionale affinché si giunga ad un cessate il fuoco con una forte iniziativa diplomatica. Compiacimento anche per la risoluzione di condanna alla giunta militare del Myanmar; ricordando il sostegno più volte espresso dal sindacato sammarinese alle forze democratiche di questo Paese.

