Immatricolazioni auto in calo in Italia ma crescono le elettriche

Auto elettriche

Diffusi dal Ministero dei Trasporti Italiano i dati relativi alle immatricolazioni nel mese di Giugno. Rispetto allo stesso periodo del 2018 calano del 2,08%: da gennaio sono state vendute complessivamente poco più di un milione di vetture nello stivale (1.082.197), il 3,52% in meno rispetto allo scorso anno.

Emerge una crescita per le vetture a benzina e GPL mentre calano quelle diesel e metano. Record assoluto per i veicoli ibridi ed elettrici: sono 1.456 quelle immatricolate nei primi sei mesi del 2019, il triplo rispetto all'anno passato. Immatricolazioni “green” che continuano a crescere anche a San Marino. I dati del bollettino di statistica del primo trimestre 2019 indicano che si è passati da 57 autoveicoli elettrici e ibridi immatricolati nel 2016 a 131 nel 2018, su un totale di 2.722 auto (4,8% del totale). Ancora migliori i dati del primo trimestre 2019: su 699 auto registrate, 38 sono elettriche o ibride. Dall'approvazione del decreto del 31 gennaio che ha istituito le “targhe verdi” per i veicoli 100% elettrici sono state 9 le auto immatricolate di cui 3 contestualmente radiate per esportazione e 1 motociclo.

Fino a dicembre 2019 lo stato di San Marino incentiva l'acquisto di vetture ad impatto zero: per le auto ad idrogeno verrà accreditato il 99% della monofase sulla SMAC, per quelli elettrici l'80%. Tra gli incentivi anche l'acquisto dalle stazioni di ricarica con una riduzione dell'imposta del 30%.