Imparare a informarsi: la 5°B di Domagnano in visita a San Marino RTV

Informarsi correttamente per proteggersi dalle fake news. La classe 5°B della scuola elementare “ScuolaPiù” di Domagnano ha scoperto il mondo di San Marino RTV e cosa c'è dietro una notizia. Nel corso della visita i 18 alunni hanno visitato le varie realtà dell'emittente di stato: radio, studi televisivi, regia e redazione. Uscita in continuazione con la programmazione interdisciplinare di italiano e geografia.

Al centro il tema delle fake news, sempre più diffuse su web e social. I giornalisti e le giornaliste di RTV hanno spiegato le regole base per capire se una notizia è vera e verificata e altri strumenti per difendersi dalle fake.







