SCUOLA Imparare con i gruppi di studio: alle medie si fa i compiti con insegnanti e compagni

Alle scuole medie di San Marino sti studia tutti insieme, con i gruppi di studio per gli studenti dalla prima alla terza. Attività che rientrano nelle iniziative extrascolastiche curate dalla Segreteria Istruzione. Con la collaborazione del Dipartimento Scienze Umane, ragazzi e ragazze hanno potuto approfondire le proprie materie di studio, facendo i compiti e studiando in gruppi misti. Nella prima parte la creazione del gruppo e la socializzazione, poi le attività e le materie specifiche in base alle esigenze di ognuno. In questo modo gli studenti possono studiare e fare esercizi con gli insegnanti e si dà un supporto alle famiglie.

