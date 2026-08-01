"Imparare facendo": l'arte a terra colora Fonte dell'Ovo

Un'opera d’arte che si calpesta e si vive. Alla Scuola Media di Fonte dell’Ovo, i ragazzi dei Centri Estivi hanno trasformato il cemento dell’ingresso dell’istituto in una grande tela colorata, sperimentando la tecnica del murales sotto la guida esperta di Davide Pagliardini, artista e desiner sammarinese.

Da dove viene il titolo del murales, che è anche il soggetto stesso? "Lavoro molto con la tecnica del lettering - spiega l'artista - e mi è venuta l'idea di utilizzare una frase di John Dewey, pedagogista americano che ha sviluppato il metodo del "Learn by Doing". ovvero dell'imparare facendo, che è anche la mia filosofia lavorativa".

Un'opera pensata per rimanere alla comunità studentesca, e che per portare il suo messaggio – dunque essere letta – vuole essere guardata da una prospettiva speciale. "Questa scuola è quella dove venivo da piccolo, la mia classe era proprio lassù - racconta Pagliardini indicando il balconcino di una classe - e mi ricordavo che dall'alto si vedeva molto bene questa parte di pavimentazione esterna".

Realizzata in stretta sinergia con il territorio, grazie al sostegno del Colorificio Sammarinese, che ha fornito materiali e colori necessari, l'iniziativa fa parte del laboratorio creativo "Murales", uno dei tanti percorsi tematici introdotti quest'anno da progetti educativi dei Centri Estivi 2026.

Emanuele D'Amelio, Direttore del Dipartimento Istruzione e Cultura, era presente all'inaugurazione del murales, e spiega così il progetto di quest'anno: "Si tratta di un centro estivo tematico, in arte pubblica, dove i ragazzi hanno svolto tante attività tra cui questo laboratorio artistico. Un regalo che i bambini lasceranno ai loro compagni di classe e alla scuola".

Oltre l'estetica, resta il valore educativo: prendersi cura dei luoghi per imparare a rispettare ciò che è di tutti. E a giudicare dai sorrisi dei protagonisti, l’obiettivo di trasformare l’estate in un’occasione di divertimento e crescita sembra essere stato pienamente raggiunto.







