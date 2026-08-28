ENERGIA Impianti fotovoltaici: Aass valuta le proposte di IEIS Greenpower su Pesaro e Arezzo L'Azienda ha dato mandato ai propri consulenti di approfondire i due progetti. Obiettivi aumentare la produzione elettrica e ridurre la dipendenza dalle forniture esterne

Passo avanti sul fronte dell’autonomia energetica di San Marino. Con la recente delibera del Consiglio di Amministrazione di Aass (12 agosto), due nuovi progetti fotovoltaici sono stati ammessi alla fase di dialogo competitivo, approfondimento tecnico-economico e due diligence, ovvero analisi e verifica conclusive. Tradotto: sono stati selezionati e ufficialmente candidati come investimenti sammarinesi in energia green. Questo per ampliare i parchi fotovoltaici di San Marino sul suolo italiano, dopo quello nel bresciano, a Visano. L'energia prodotta viene accumulata da Terna, che poi la riversa sul Titano.

I nuovi impianti sono stati individuati tramite un bando pubblico di Aass, risalente a maggio, che metteva sul piatto fino a 15 milioni di euro per ciascun progetto. I parchi fotovoltaici dovranno essere pienamente operativi entro fine anno. Per raggiungere l'obiettivo si punta ad ad acquisire società di scopo già titolari di autorizzazioni e asset produttivi: dunque il rischio di progettazione, costruzione e messa in esercizio è in capo al soggetto proponente.

In questo caso si tratterebbe della società IEIS Greenpower, che ha proposto ad Aass i due impianti riportati nella recente delibera: uno a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, e l'altro a Pesaro. Ora è il momento di valutare in profondità sostenibilità tecnica, economica e finanziaria delle operazioni, privilegiando soluzioni “chiavi in mano”.

Ma attenzione: l’ammissione a questa fase non equivale a un’aggiudicazione né obbliga Aass ad acquistare gli impianti. Nel frattempo, il progetto nel Bresciano, rappresenta il primo grande investimento fotovoltaico di San Marino fuori dai confini: un impianto da oltre 9 megawatt di picco, destinato a coprire circa il 6-8% del fabbisogno elettrico della Repubblica. Sempre entro fine 2026.

E nella strategia rientra anche la collaborazione con BYD: l’accordo quadro triennale firmato a marzo prevede, tra gli altri punti, lo sviluppo di sistemi industriali di stoccaggio dell’energia e appunto produzione fotovoltaica ad alta efficienza, insieme alle infrastrutture di ricarica ultra-veloce. La direzione è quindi chiara: produrre più energia, aumentare la capacità di accumulo e ridurre progressivamente la dipendenza dalle forniture esterne.

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