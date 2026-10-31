Impianti fotovoltaici: le strategie di Aass dentro e fuori territorio "Stiamo accompagnando anche importanti investimenti in territorio - spiega Marcello Forcellini, direttore generale Aass - e fra un mese e mezzo, massimo due mesi, chiuderemo un altro impianto da 100 kw sul macello pubblico"

La strategia è chiara: diversificare le fonti e avvicinarsi sempre di più all'autonomia energetica. Si procede con due iniziative parallele. Da una parte il nuovo impianto fotovoltaico di proprietà di San Marino a Visano, in provincia di Brescia, visitato pochi giorni fa dalle istituzioni. I lavori sono ormai in fase avanzata. L'impianto, da oltre 9 megawatt, dovrebbe essere completato entro dicembre e iniziare a produrre energia nei primi mesi del 2027, coprendo circa il 7% del fabbisogno sammarinese. Si passerebbe così da circa il 12% di autonomia elettrica del Paese a quasi un quinto dei consumi nazionali. Un'autonomia che potrebbe crescere ulteriormente con altri investimenti.

Dall'altra parte infatti c'è il bando internazionale pubblicato a maggio da Aass: ha portato all'individuazione di due ulteriori proposte, presentate da IEIS Greenpower, per impianti a Pesaro e Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. Il 12 agosto Aass ha ammesso entrambi i progetti alla fase di approfondimento, con verifiche tecniche ed economiche prima di un'eventuale acquisizione. L'obiettivo è ridurre la dipendenza energetica dall'estero.

Gli investimenti sono soprattutto in impianti fuori territorio commissionati da San Marino, a causa della limitata superficie a disposizione in Repubblica. Ma, ove possibile, l'Aass cerca di sfruttare i tetti degli edifici pubblici per produrre energia pulita: "Stiamo accompagnando anche importanti investimenti in territorio - spiega Marcello Forcellini, direttore generale Aass - e fra un mese e mezzo, massimo due mesi, chiuderemo un altro impianto da 100 kw sul macello pubblico. Abbiamo in progettazione un altro impianto che è stato aggiudicato sullo stabile acqua e gas in via Ovella di Aass e abbiamo altri due impianti da 100 kw ognuno che sono stati progettati sui serbatoi di acqua sempre di proprietà di Aass".





Nel video l'intervista a Marcello Forcellini, direttore generale Aass



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