Impresa giovanile al femminile: a Borgo Maggiore apre una nuova attività Nei giorni scorsi il taglio del nastro alla presenza del Capitano di Castello di Borgo Maggiore Sergio Nanni

Impresa giovanile al femminile: a Borgo Maggiore apre una nuova attività.

Una nuova attività commerciale ha aperto i battenti nel Castello di Borgo Maggiore dedicato alla creazione artigianale. A fondarla Francesca Nanni, giovane imprenditrice sammarinese.

Il taglio del nastro si è svolto alla presenza del Capitano di Castello di Borgo Maggiore, Sergio Nanni, che ha voluto sottolineare il valore simbolico e concreto di una nuova apertura commerciale nel cuore della Repubblica: “È con grande piacere che oggi inauguriamo questa attività nel nostro Castello. Un momento importante per la crescita della nostra comunità. Ringrazio, a nome mio e della Giunta, Francesca per aver creduto nel territorio e per aver deciso di investire qui. Ogni nuova impresa porta con sé un messaggio di speranza e fiducia nel futuro”, ha dichiarato.

Un segnale positivo - insomma - non solo per il tessuto economico locale, ma anche per l’imprenditoria giovanile sammarinese.

