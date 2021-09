SAN MARINO Imprese e territorio: prosegue il ciclo di appuntamento del Segretario di Stato Fabio Righi Nella giornata di ieri nove attività visitate nelle zone di Galazzano, Serravalle e Ciarulla

Prosegue il ciclo di visite nelle aziende sammarinesi da parte del Segretario di Stato per l'Industria Fabio Righi. Un programma voluto e seguito per meglio conoscere ed entrare direttamente in contatto con le varie aziende e realtà imprenditoriali del territorio.

Nella giornata di ieri nove le attività visitate nelle zone di Galazzano, Serravalle e Ciarulla: Casadei Industria, SAE, Alluminio Sammarinese, Casadei Industria Wood, GAD, International Game Trade, Electra, Comifer Srl, Podium Tour Operator.

