IMS e banda: ensemble di fiati al teatro Titano

IMS Wind orchestra in concerto ieri sera al Titano. Un ensemble di fiati composto da allievi, docenti dell'Istituto musicale e della banda militare diretta dal maestro Stefano Gatta. Un repertorio che ha spaziato da colonne sonore di film e partiture per banda. Un laboratorio che nasce dalla firma di un protocollo tra IMS e banda per organizzare dei momenti di musica d'insieme.

