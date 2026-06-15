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IMS Music Fest: a Campo Bruno Reffi il concerto finale

Presenti i Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva. Con la direzione dal maestro Massimiliano Messieri e del direttore del coro Fausto Giacomini, sono state suonate le più celebri colonne sonore di film di animazione e super eroi.

di Giacomo Barducci
15 giu 2026

Domenica di musica ed emozioni in Centro Storico. Si è chiuso a Campo Bruno Reffi l'evento “IMS Music Fest”. Una serie di concerti diffusi organizzati dall'Istituto Musicale Sammarinese con il patrocinio della Segreteria di Stato per la Cultura e la Giunta di Castello di Città. Gran finale, alla presenza dei Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, il concerto dell'orchestra e coro di voci bianche dell'IMS “CINEMA THEMES”.

Con la direzione dal maestro Massimiliano Messieri e del direttore del coro Fausto Giacomini, sono state suonate le più celebri colonne sonore di film di animazione e super eroi. Tutti i brani sono stati arrangiati dal maestro Marco Capicchioni e per l'occasione si è esibito come voce solista Mario Mosca.




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