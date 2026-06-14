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“IMS Music Fest”: concerti diffusi in centro storico dall'alba al tramonto

La giornata si chiude a Campo Bruno Reffi con il concerto finale dell'orchestra e il Coro di Voci Bianche dell'Istituto Musicale, con il direttore Fausto Giacomini, intitolato “CINEMA THEMES”.

di Giacomo Barducci
14 giu 2026

Si è aperta nelle prime ore della mattinata la domenica di musica organizzata dall'Istituto Musicale Sammarinese. Una serie di concerti diffusi nel Centro Storico realizzati grazie al patrocinio della Segreteria di Stato per la Cultura e la Giunta di Castello di Città.

Ad aprire la giornata il concerto al Cantone della Funivia diretto dal maestro Massimiliano Messieri con gli allievi del Corso di Musica d'Insieme. Secondo appuntamento al Teatro Titano con lo spettacolo di MUSICAGIOCANDO e a seguire, in Contrada Omerelli, nella suggestiva cornice dell'Oratorio Valloni, il concerto di un quintetto di chitarre e trio di Arpe. Nel pomeriggio il quarto spettacolo presso l'ex chiesetta del Monastero di Santa Chiara, denominato “PIANODAY”. A suonare gli allievi delle classi di pianoforte.

La giornata si chiude a Campo Bruno Reffi con il concerto finale dell'orchestra e il Coro di Voci Bianche dell'Istituto Musicale, con il direttore Fausto Giacomini, intitolato “CINEMA THEMES”. Un viaggio per celebrare le colonne sonore di film di animazione e super eroi alla presenza dei Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva.




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