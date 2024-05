OSPEDALE DI SAN MARINO In arresto cardiaco a 90 anni: signora di Domagnano salvata da Gendarmeria e 118

Poco prima delle 10 di stamattina, 10 maggio, una 90enne di Domagnano ha accusato un malore e sono stati allertati i soccorsi e la Gendarmeria, riferendo di problemi respiratori. Sono stati gli agenti i primi ad arrivare sul posto e a operare un massaggio cardiaco per salvare la vita alla donna, che si trovava già in arresto cardiaco. Una volta stabile, i sanitari sono intervenuti e l'hanno portata all'Ospedale di Stato, dove è ricoverata.

