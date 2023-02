In arrivo aria artica dalla Russia, possibili (deboli) nevicate tra domani e giovedì

Sull'Italia è in arrivo aria artica continentale direttamente dalla Russia, che investirà con un nuovo impulso il Paese da domani, con possibilità di portare locali nevicate fin sulle coste anche in Romagna, tra il pomeriggio e la sera. Questo per la risalita di aria umida dal Mediterraneo verso l'Adriatico. Gli accumuli, se si verificassero, sarebbero comunque modesti. Da giovedì poi il clima si farà più stabile, ma a quel punto sarà il freddo a farla da padrone, con temperature massime che difficilmente supereranno i 4°C. Seguiranno quindi gelate notturne con la rimonta dell'alta pressione.