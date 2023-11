METEO In arrivo freddo e neve a bassa quota In due distinte fasi perturbate, fino al prossimo fine settimana

In arrivo freddo e neve a bassa quota.

Saranno il freddo e la neve in bassa quota in due distinte fasi perturbate a caratterizzare questa settimana. Già nella giornata di oggi le correnti fredde in ingresso dalla Porta del Rodano favoriranno la formazione di un ciclone in grado di scatenare precipitazioni intense, anche sotto forma di nubifragio e violente raffiche di vento.

Sull'arco alpino si prevedono nevicate fino a quote molto basse, intorno ai 500 metri, soprattutto sulle Dolomiti. I valori delle temperature saranno, infatti, ben sotto le medie stagionali su tutta l'Italia. Al Centro Nord sono previste estese gelate fin sulle pianure durante la notte e al primo mattino.

La fase fredda e movimentata continuerà fino alle porte del primo weekend del nuovo mese e persisterà il rischio neve fino a bassa quota.

