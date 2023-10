NOVITÀ In arrivo i marchi “Made in San Marino” e “Bottega storica”. I commercianti: "Ottima iniziativa"

Un legame profondo con il territorio che va premiato. I marchi “Made in San Marino” e “100% Made in San Marino” renderanno riconoscibili nel mondo i prodotti locali d'eccellenza. Lo ha deciso il Congresso di Stato approvando il decreto 132, proposto dalla Segreteria Industria. Per averli occorre pagare una tassa di 100 euro. Nel testo previsto anche il riconoscimento di "Botteghe storiche" e "Mercati Storici", in attività da 50 anni continuativi nelle stessa zona, e "Osterie storiche", aperte da 25 anni. Le condizioni necessarie per accedere al registro non sono ancora definite nel dettaglio e le certificazioni partiranno probabilmente dal 2024, ma una cosa è certa: chi userà le denominazioni impropriamente riceverà sanzioni tra i 500 e 15mila euro. "Abbiamo ritenuto di dover premiare la continuità della cultura imprenditoriale, la nostra storia e identità - spiega Fabio Righi, segretario per l'Industria -. Per questo, oltre al Made in San Marino, non abbiamo tralasciato la parte storica e artigianale". "Penso sia una bella iniziativa - commenta il proprietario di uno storico negozio di liquori in centro storico -.

Abbiamo avviato l'attività tanti anni fa e abbiamo sempre lavorato con il turismo. La bottega è sempre rimasta in famiglia, siamo tre fratelli e speriamo di continuare ancora a lungo". "E' dal 1977 che siamo aperti - afferma il titolare di un noto ristorante sammarinese - e quindi qui di gente ne è passata tanta, tra turisti e sammarinesi. Mi farebbe piacere che sulla porta del mio locale ci fosse la dicitura di 'Osteria storica'". La longevità del ristorante è dimostrata dalla madre 90enne del proprietario, ai fornelli dall'apertura del locale fino a pochi anni fa: "L'ho tirato avanti io questo posto - racconta -. Dico la verità: le tagliatelle sono molto buone anche adesso, ma la gente che mi incontra mi fa ancora i complimenti per quelle che facevo io".

