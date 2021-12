METEO In arrivo il “Gigante africano”: temperature primaverili sopra le nebbie basse

In arrivo il "Gigante africano": temperature primaverili sopra le nebbie basse.

Arriva oggi sull'Italia un anomalo anticiclone, denominato il “Gigante africano”, che porterà fino a dopo Capodanno caldo sulle regioni centrali e meridionali con temperature anche fino 20-21 gradi sulle isole maggiori. Anche San Marino e la Romagna saranno interessate dal fenomeno, a partire da domani. In collina si avranno temperature massime primaverili, attorno ai 15°C, mentre in pianura, soprattutto la notte, dovrebbe insistere la nebbia, quindi con temperature anche di 10°C inferiori. Si parla in questi casi di inversione termica. Avviene quando uno strato d'aria calda si trova sopra uno di aria fredda. L’inversione termica funge così da “coperchio” che impedisce il rimescolamento verticale degli strati d’aria inferiori con quelli superiori; questo porta anche le sostanze inquinanti ad accumularsi nella massa di aria fredda più vicina al suolo.

