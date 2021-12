In arrivo nuovo decreto, verso una stretta. Ieri record di contagi 89 i positivi, 51 guarigioni, 9 ricoveri

“Abbiamo registrato il picco della pandemia di positivi in territorio, non si era mai verificato” il numero dei nuovi positivi, 89, mette in allarme per le possibili ripercussioni sull'ospedale di Stato. ”Con i contagi - ricorda il Direttore Generale ISS Sergio Rabini - aumenta il rischio di assistenza ospedaliera”. 51 i guariti e stabili a 9 i ricoverati. Tre sono in semintensiva: due hanno tra i 75 ed 79 anni ed uno tra i 50 ed i 59. Il vaccino ha evitato loro l'intubazione. Atteso tra stasera e domani il nuovo decreto, che porterà ad una stretta anche a San Marino.

Così come ha chiesto l'Iss, che oggi ha riunito il Gruppo interno per le Emergenze allargato all'Authority sanitaria e convocato per il primo pomeriggio di giovedì il Coordinamento per le emergenze, “abbiamo chiesto il Governo ad aiutarci a contenere i contagi e la pandemia che sta premendo alle porte”. Ed in merito alla vicenda del sammarinese morto a 49 anni, già affetto da altre patologie, che aveva deciso di non sottoporsi al vaccino ed aveva rifiutato il ricovero, Rabini ricorda “l'Iss ha fatto tutto quello che c'era da fare, siamo molto vicini al dolore della sua famiglia, come Iss abbiamo fatto tutto il possibile, ma rispettando le volontà del paziente”.

Nel video l'intervista al Direttore Generale Sergio Rabini

