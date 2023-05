In arrivo settimana di maltempo. Allerta meteo in Emilia Romagna per fenomeni franosi

E' cominciata in Italia una settimana di maltempo, con piogge e temporali ovunque e rischio di nubifragi e grandinate. L'attenzione, per il nostro territorio, è rivolta soprattutto a martedì, mercoledì e giovedì, come riporta 3Bmeteo, con il rischio di nubifragi accompagnati anche da locali grandinate. Anche le temperature scenderanno al di sotto della media del periodo.

La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta di colore giallo per la giornata di domani nelle zone collinari del settore centro-orientale per possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili. I livelli idrometrici nei corsi d'acqua si prevedono in lento esaurimento, al di sotto di tutte le soglie, tuttavia il codice giallo nelle zone di pianura centro-orientale è riferito alle diffuse criticità idrauliche ancora in atto sul territorio. Si segnala inoltre che sul settore centro-occidentale dal pomeriggio-sera potranno verificarsi rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, mentre nella notte l'arrivo di una perturbazione da ovest porterà precipitazioni diffuse.

Quindi si temono nuove alluvioni che hanno già pesantemente colpito la Romagna. I danni causati dalle recenti inondazioni sono ancora in corso di valutazione ma "potrebbero variare fra i 500 milioni e il miliardo di euro" per cui "è chiaro che servono tantissime risorse" per farvi fronte. Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha detto all'ANSA, "purtroppo dallo Stato arriva pochissimo, e quindi io mi auguro che il governo Meloni metta in campo un piano straordinario".

Frane e smottamenti generati dall'ondata di maltempo sulle colline del Ravennate, hanno isolato fattorie, allevamenti e campi mettendo a repentaglio la tenuta ambientale e occupazionale del territorio. E' quanto lamentato da Coldiretti Ravenna che in una nota ho precisato come in molte località dell'Appennino, in particolare tra Casola Valsenio, Riolo Terme e Brisighella, le frane hanno interrotto le strade rurali e cancellato ettari di coltivazioni, dal grano ai vigneti ma anche interi frutteti. A distanza di cinque giorni, si segnalano ancora aziende agricole e allevamenti irraggiungibili.