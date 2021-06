In cammino contro la crisi

Rimasto praticamente senza lavoro a causa della pandemia da Covid 19, decide di trasformare la cassa integrazione in un lungo periodo di aspettativa, per coronare un sogno che coltiva da anni: percorrere a piedi gli affascinanti percorsi della penisola italiana.

Hernan Guillermo Righetti, classe 1978, è un cittadino sammarinese cresciuto in Argentina. Hernan non è nuovo ad esperienze di questo genere: nel 2014 ha percorso i circa 800 chilometri del Cammino di Santiago de Compostela; nel 2016 i 190 chilometri del Cammino di San Francesco, dal Santuario della Verna ad Assisi e nel 2020 la Via Lauretana, da Assisi a Loreto attraversando i paesaggi più suggestivi dell’Umbria e delle Marche.

Oggi è pronto a ripartire, zaino in spalla, per collegare la Repubblica di San Marino con l’intero territorio italiano. Nel lungo viaggio, Hernan Righetti sarà anche ambasciatore del rispetto dell’ambiente e delle risorse, portatore della Filosofia del Riuso: per questo il Centro del Riuso 5R lo sosterrà in questa straordinaria avventura.