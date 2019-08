"IN CENTRO LIVE": cena e tramonto in Piazza sulle note del Family Business Duo

Musica, buon cibo e divertimento ieri sera in Piazza della Libertà per “IN CENTRO LIVE”, il primo di due appuntamenti organizzati da Fun4all in collaborazione con Ristorante Righi e Laminona e il sostegno di Segreteria di Stato e Ufficio del Turismo. Serata impreziosita dal Family Business Duo, un'anteprima esclusiva per San Marino e la Riviera romagnola: Carolina Bertelegni alla voce, accompagnata alla chitarra da Alessandro Tuvo. Hanno proposto un repertorio pop e funk internazionale, coinvolgendo il pubblico con le hit più ascoltate e ballate degli ultimi anni. Prossimo appuntamento di IN CENTRO LIVE sulla Piazza più importante della capitale, mercoledì 28 agosto.