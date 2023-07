SFIDE In cielo per 40 minuti, Andrea Loreni e l’attraversata da record della diga di Ridracoli Il più noto funambolo italiano è passato da un lato all’altro della diga su una fune lunga 410 metri, centrando il nuovo record di traversata con contrappesi umani.

Camminare in cielo per oltre 400 metri. Andrea Loreni realizza ciò che per molti è impossibile perfino immaginare e lo fa resistendo per 40 minuti alle distrazioni della propria mente e a un intenso vento che ha rischiato di far saltare la performance.

Mai si era spinto così lontano il più famoso funambolo italiano che, in una diga di Ridracoli gremita di pubblico, ha anche superato il record del mondo di traversata con contrappesi umani, ovvero quattro tecnici che hanno facilitato la tenuta in tensione del cavo. Una sfida da brividi che non ha fatto mancare momenti di tensione, che Loreni ha ripercorso ai nostri microfoni.



A rendere ancor più unica l’impresa, c’è stata la colonna sonora composta in presa diretta da Cesare Picco, legato al funambolo da un rapporto speciale.



Per Andrea Loreni già pronta una nuova sfida il prossimo ottobre, quando darà l’assalto al record del mondo di camminata in pendenza cercando di ascendere un cavo inclinato di 39 gradi, mentre per la diga di Ridracoli è stato un evento che testimonia la voglia di ripartenza post-alluvione, come ha spiegato Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque.

Nel servizio le interviste ad Andrea Loreni, Cesare Picco e Tonino Bernabè.

