TRIBUNALE In Commissione Giustizia audizione del Dirigente del Tribunale. Nel pomeriggio il Plenario per il reclutamento dei giudici

In Commissione Giustizia audizione del Dirigente del Tribunale. Nel pomeriggio il Plenario per il reclutamento dei giudici.

In Commissione Giustizia l'audizione del Dirigente del Tribunale Giovanni Canzio in vista del Consiglio Giudiziario Plenario che si aprirà alle 14 per proseguire fino alle 20. All'ordine del giorno la nomina delle Commissioni giudicatrici per il reclutamento di sette giudici in materia civile e di un Giudice per i rimedi straordinari in materia penale. A seguire l'analisi della relazione del Dirigente Canzio per la selezione interna dei Giudici d'Appello e dei Commissari della Legge. Non si esclude che al termine del Plenario ci sia un quadro più definito su chi occuperà i posti vacanti.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: