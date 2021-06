In Emilia Romagna 57 nuovi casi, 4 a Rimini

Tutti negativi i 45 tamponi refertati ieri dall'Iss. A San Marino, ad oggi, dunque, c'è un solo caso di positività al virus e l'ultimo contagio rilevato risale al 12 maggio. Prosegue intanto la campagna vaccinale: 22.107 le persone vaccinate sul Titano con la prima dose e 22.295 con la seconda o con la dose unica. 825 le somministrazioni ai turisti.









Oggi in Emilia Romagna segnalati 57 nuovi casi – di cui 4 a Rimini – e in regione si contano altre cinque vittime mentre gli ospedali continuano a svuotarsi con una decina di ricoverati in meno. In Italia 753 i positivi accertati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 927. 56 le vittime - ieri erano state 28 - ma 21 sono relative a ricalcoli della regione Puglia. In espansione la variante Delta: a giugno, si è attestata al 16.8% dei casi mentre a maggio era al 4,2. Il quadro covid, cambia, anche notevolmente da paese a paese.

La Russia ha documentato 601 morti nelle ultime 24 ore, il numero più alto dal 21 gennaio. Israele ha reintrodotto l'obbligo di mascherina al chiuso che era stato abolito lo scorso 15 giugno. C'è stata risalita una dei casi, oltre 200 nelle ultime 24 ore, dovuti in larga parte alla variante Delta che nel Regno Unito è all'origine del 95% dei contagi anche se, dopo una settimana in crescita, le infezioni tornano a scendere sotto la soglia delle 16mila giornaliere.