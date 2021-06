In Emilia Romagna contagi mai così bassi da agosto. Sempre 1 positivo Rsm

SRV_COVID_1506

Panorama Covid invariato a San Marino, con una sola correzione: nell'elenco totale dei contagiati è stato inserito un nuovo caso ( già negativizzato) che non era stato in precedenza inserito nel totale, che ora sale a 5091 tamponi positivi, mentre i guariti hanno raggiunto quota 5000. Restano 90 i decessi con un caso positivo, in isolamento domiciliare, mentre tre persone rimangono in quarantena. In Emilia Romagna i nuovi dati fanno ben sperare: secondo il bollettino di oggi su 18.611 tamponi solo 48 sono stati positivi, su un totale italiano di 1255. Per la regione è il tasso di incidenza più basso da agosto 2020: di questi 48, 6 sono di Rimini, mentre Piacenza e il territorio imolese non registrano nuovi casi. Rispetto a ieri diminuiscono i ricoveri ospedalieri, che da 291 arrivano a 279, così come quelli in terapia intensiva, che da 62 passano a 56. Si registrano però due decessi in regione, a Forlì e Cesena.







Continua poi la campagna di vaccinazione, con oltre 30.000 nuove somministrazioni nella giornata di oggi, e da domani le prenotazioni saranno aperte anche alla fascia 20-24 anni. E mentre l'Italia, secondo le parole del ministro Speranza, si prepara a diventare completamente zona bianca, nel Regno Unito il primo ministro Boris Johnson posticipa di un mese la riapertura: la diffusione della nuova variante indiana ha costretto il premier a fare un passo indietro, in attesa che aumenti il numero di vaccinati. Le restrizioni in vigore sugli ingressi nei locali dureranno quindi fino al 19 luglio per quello che Johnson spera sarà "un ultimo sforzo".