CORONAVIRUS In Emilia Romagna dal 25 ottobre via alla vaccinazione antinfluenzale Dati Covid buoni in Regione. A San Marino gli attualmente positivi sono 29

Sono 29 gli attualmente positivi sul Titano: 12 le nuove positività da ieri, a fronte di 6 guarigioni. Stabile la situazione all'ospedale, con tre ricoveri, due dei quali in terapia intensiva. Secondo l'Ema la terza dose di vaccino dopo sei mesi dalla seconda, per la popolazione dai 18 ai 55 anni “è sicura”, ed anzi “fornisce un incremento degli anticorpi a livelli molto più alti di quanto osservato per la seconda dose”: ma la sua applicazione resta responsabilità delle autorità nazionali, insomma ogni Stato deciderà quando e a chi somministrarla. Intanto anche il Senato, come la Camera, si adegua: Green pass obbligatorio per entrare. In Emilia-Romagna si parte lunedì 25 ottobre con la vaccinazione antinfluenzale, che l'anno scorso interessò il 70% degli over 64. Quest'anno l'obiettivo è la copertura vaccinale al 75% di questa categoria, oltre che per le donne in gravidanza e i soggetti con patologie croniche. In Regione 169 i casi in più, incidenza bassa allo 0,7%. 4 i decessi, 16 in meno i ricoveri ordinari, terapie intensive stabili. A Rimini 15 nuovi positivi (9 sintomatici).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: