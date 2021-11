COVID 19 In Emilia Romagna i nuovi casi superano le guarigioni: 10.210 casi attivi Sit in no vax al Circo Massimo: niente disordini. Diffusa preoccupazione in Europa per la quarta ondata. In Austria controlli serrati per il lockdown dei non vaccinati.

In Emilia Romagna i nuovi casi superano le guarigioni: 10.210 casi attivi.

Superata quota 500 terze dosi sul Titano. Numerose le prenotazioni, al telefono o in via telematica, appena l'Iss, giovedì scorso, ha dato il via libera agli over 50. Attualmente viene somministrato solo Pfizer. 90 intanto i casi attivi. Un mese fa erano 28, con un solo ricovero a fronte dei quattro attuali. Nel week end nessun aggiornamento e dunque occorre attendere lunedì quando, come sempre, vengono diffusi anche i dati su base settimanale.

A Rimini nelle ultime ore 67 i nuovi casi di cui 62 sintomatici. In Emilia Romagna 682 nuove infezioni a fronte di 225 guariti. I casi attivi salgono dunque a 10.210, 450 in più in 24 ore. 7 i decessi. - 3 le terapie intensive, + 26 i ricoveri in isolamento.

A livello nazionale italiano 8.544 i contagi, ieri erano stati 8.516. 53 le vittime, rispetto alle 68 di venerdì, ma salgono di 8 le terapie intensive e di 72 i ricoveri. Dopo il divieto per i cortei nei centri storici i no vax hanno dato vita a sit-in al Circo Massimo a Roma e in altre città. Non segnalati disordini. Raccolte anche le firme per la cessazione dello stato di Emergenza. La quarta ondata intanto preoccupa sempre di più in Europa. Controlli serrati in Austria, dove c'è il lockdown per i non vaccinati che quindi non possono accedere ai luoghi pubblici. In Olanda di fronte al forte aumento dei contagi lockdown parziale per tre settimane.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: