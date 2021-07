In Emilia-Romagna nessun decesso, boom di contagi 'delta' nel Regno Unito ma grazie ai vaccini non salgono i ricoveri

Il punto sul covid: dati invariati a San Marino, dove si conferma un solo positivo. A Rimini 8 nuovi contagi nelle 24 ore, di cui 7 asintomatici. In Emilia-Romagna 61 i nuovi positivi e nessun decesso. Ricoveri ancora in discesa. A livello nazionale italiano 882 casi e 21 vittime di cui 7 in Campania. Nel Regno Unito nuovo record di contagi, a causa della variante Delta: 28.000 in un giorno ma grazie ai vaccini non salgono le ospedalizzazioni e i decessi restano contenuti a quota 22. L'Oms intanto lancia l'allarme per un aumento in una settimana del 10% dei casi in Europa dovuto soprattutto a viaggi e spostamenti